I dipendenti del Cpr di Macomer da due mesi non ricevono lo stipendio e opererebbero in un ambiente di lavoro non consone alla normale situazione prevista dal contratto di lavoro. Sono una trentina, tutti dipendenti di una cooperativa (il cui mandato scade il prossimo mese di dicembre).

In un breve comunicato i lavoratori annunciano annunciano una protesta per lunedì 23 novembre, con una manifestazione che si svolgerà pacificamente davanti all'ingresso al Cpr, per tre ore, dalle 12 alle 15.

«La protesta- è scritto nel documento- nasce da una situazione ormai diventata insostenibile, caratterizzata da ritardi nel pagamento degli stipendi e da comportamenti che i lavoratori denunciano come forme di pressione, ricatto emotivo e fisico. Dietro ogni lavoratore ci sono famiglie, impegni economici e responsabilità che non possono essere ignorati. Il lavoro deve essere retribuito regolarmente e chi ogni giorno svolge il proprio servizio ha diritto a rispetto, dignità e condizioni lavorative adeguate. Non è più accettabile che i dipendenti debbano vivere nell'incertezza, attendere il proprio stipendio e subire pressioni che compromettono la serenità personale e professionale».

I lavoratori, con questa azione di protesta, vogliono far sentire la loro voce. Chiedono risposte concrete e sollecitano un intervento affinché vengano rispettati i diritti. I lavoratori si rivolgono all'opinione pubblica, affinché una situazione che riguarda la dignità e i diritti dei lavoratori non continui a rimanere nell'ombra.

«Il silenzio non è più un'opzione- conclude il comunicato- I lavoratori chiedono rispetto, stipendi regolari e dignità».