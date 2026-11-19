Il vento forte e la pioggia battente hanno fatto scattare l'emergenza in tutto l'abitato di Macomer. Per l'intera giornata si assiste alla caduta di calcinacci nelle vie interne all'abitato e di grossi rami, che stanno interessando i parchi pubblici e i due cimiteri.

Una situazione di pericolo, che ha indotto il sindaco Riccardo Uda a emanare l'ordinanza, con la chiusura dei parchi pubblici e dei due cimiteri.

L'ordinanza è stata estesa fino alla mezzanotte e potrebbe essere rinnovata anche domani qualora le condizioni del tempo rimanessero instabili.

La situazione di emergenza si è registrata soprattutto nei cimiteri, in particolare quello di viale Santa Maria, dove c'è stato il rischio di crollo di alberi e anche pezzi di calcinacci.