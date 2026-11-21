Due incendi di autovetture nella notte tra Quartu Sant’Elena e Iglesias. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza le aree interessate, evitando che il rogo potesse propagarsi.

Il primo episodio si è verificato a Quartu Sant’Elena, in via Nenni, dove un’auto parcheggiata ha preso fuoco dopo la mezzanotte.

Poco dopo, un secondo intervento ha impegnato i vigili del fuoco a Iglesias, in via Corsica, sempre per l’incendio di un’autovettura in sosta.

Le squadre hanno lavorato per spegnere i roghi e scongiurare il coinvolgimento di altri veicoli o strutture vicine. Non si segnalano, al momento, ulteriori dettagli sulle cause degli incendi.