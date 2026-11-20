Tramandare la memoria storica del paese e rafforzare il valore dello stare insieme superando gli schermi e gli schemi del mondo virtuale.

Questo lo spirito del terzo appuntamento di “Affustigare per il Sociale – I sentieri del Castagno come strumento di inclusione e benessere”, progetto promosso dall’Associazione per le Biodiversità di Belvì e presentato alla Fondazione di Sardegna, che domenica 22 novembre torna a coinvolgere la comunità con una giornata dedicata ai giochi tradizionali.

L’iniziativa, che si terrà nella piazza principale del paese, sarà un’occasione per favorire l’incontro e il dialogo tra generazioni e contrastare l’isolamento attraverso il recupero delle tradizioni popolari. Protagonisti saranno gli anziani, chiamati a diventare narratori di un patrimonio di conoscenze da condividere con i più giovani: le regole dei giochi di un tempo, i gesti, le abilità e i ricordi legati a un modo di stare insieme che appartiene alla memoria collettiva. Come per i precedenti appuntamenti, la giornata sarà accompagnata da momenti conviviali, con degustazioni di dolci locali, castagne, vino e animazione musicale.

«L’obiettivo primario di Affustigare per il Sociale - ricorda Sebastiano Casula, presidente dell’associazione per le Biodiversità di Belvì - è quello di promuovere l’inclusione e contrastare l’isolamento e la sedentarietà con un’attenzione particolare rivolta agli anziani, alle nuove generazioni e a chi vive in condizioni di fragilità. Il progetto si sviluppa attraverso una serie di percorsi e attività dedicati al benessere psicofisico, che coinvolgono i castagneti e gli spazi pubblici del paese, trasformandoli in luoghi di incontro e partecipazione».