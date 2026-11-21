Nel cast di "177 giorni. Il rapimento di Farouk", nei panni di Uras, Daniele Monachella è stato protagonista a Macomer nella giornata di inaugurazione della XXVIII edizione della Rassegna regionale di S'Antunna e della quinta mostra micologica regionale. Anche in questa manifestazione la sua partecipazione è stata da protagonista, nella performance musicale, quale voce narrante, nel trio composto da Dino Madau, con le sue pietre sonore e Antonio Mastio, all'organetto. Daniele Monachella è la voce narrante, che ha appassionato la sala gremita. Dal set alla mostra dei funghi.

«Posso dire che ho giocato in casa, perché a Macomer ci ho vissuto fino all'età di nove anni- racconta Daniele Monachella- ho il ricordo nitido degli anni dell'infanzia, a scuola, tra i vicini di casa, che voglio salutare". L'attore è stato salutato dagli organizzatori della mostra, Marco Benevole, Rossana Muroni e dal sindaco di Macomer, Riccardo Uda. "Tornare a Macomer? Ho sempre amato questa cittadina e ci torno volentieri e con piacere».