Dopo quattro giorni di divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentare dovuti ad un superamento del limite di alluminio, oggi il sindaco di Nuoro ha revocato l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua della zona di Piazza Mameli.

L'acqua è nuovamente potabile e può essere utilizzata anche per la preparazione di alimenti e bevande. Il provvedimento dopo la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Nuoro, che ha attestato il rientro dei parametri chimici nei limiti