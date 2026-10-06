Proseguono i lavori di Abbanoa per l’ammodernamento della vecchia rete idrica cittadina.

Agli interventi necessari per rendere più efficiente la rete si accompagnano, inevitabilmente, alcuni possibili disagi per i cittadini. Giovedì infatti è prevista l’installazione di nuove apparecchiature nel nodo idrico di piazza Italia. L’intervento sarà effettuato nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.

Trattandosi di un nodo principale della rete, per consentire le operazioni Abbanoa annuncia che sarà necessario procedere con la chiusura del serbatoio di Murrone. Durante i lavori potranno quindi verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua nei quartieri serviti dal serbatoio. Le zone interessate sono Piazza Italia, La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti e Su Serbadore.

Le nuove apparecchiature, consentiranno di rendere operative nuove distrettualizzazioni, nell’ambito del processo di ammodernamento e riorganizzazione della rete.

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