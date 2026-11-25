Ha compiuto 100 anni nella comunità integrata San Vincenzo di Tresnuraghes, dove è ospite da qualche tempo. Tia Sebestiana Manca ha compiuto un secolo di vita, aggiungendosi agli altri ultracentenari che hanno raggiunto l'importante traguardo nel corso di quest'anno. Tia Sebastiana Manca ha potuto spegnere le 100 candeline assieme ai figli Tore, Piero e Maria Rosaria, di alcuni parenti e amici, ma con la presenza dell'amministrazione comunale di Macomer.

Il sindaco Riccardo Uda, con la fascia tricolore, assieme alla consigliera comunale Teresa Bucciarelli, sono andati a festeggiarla e a portale i tradizionali doni ricordo che il Comune riserva ai propri centenari. Un segno per trasmettere il senso di vicinanza e portare alla festeggiata i migliori auguri di tutta la comunità macomerese. Col centesimo compleanno di Sebastiana Manca, arrivano a sette i macomeresi a raggiungere il secolo di vita in questo 2026 e altrettanti si preparano a festeggiarlo nel prossimo anno. Sono numerosi nel Marghine gli ultracentenari, conquistando, come nel caso di Bolotana, il riconoscimento di Blue Zone.