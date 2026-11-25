Parte la protesta dei sindaci, ai quali si è unita la provincia di Nuoro, contro la riorganizzazione di orari e fermate dei treni sull'asse Cagliari-Sassari, annunciata da Trenitalia.

Una riorganizzazione che “cancella” la stazione di Macomer, con ripercussioni e danni irreparabili per l'intero territorio e del sistema dei trasporti pubblici regionale. «Nel quadro che fuoriesce dalle ipotesi di cambiamento, prospettate da Trenitalia - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - Macomer verrebbe tagliata completamente fuori dalle fermate di Trenitalia nei tragitti da Cagliari a Sassari. Con la soppressione del treno regionale in partenza da Macomer, a favore di un diretto Sassari-Cagliari, che prevede la fermata ad Abbasanta, si creerebbe una situazione paradossale con l'isolamento totale della provincia di Nuoro e una duplice fermata nella provincia di Oristano, quella di Abbasanta e il suo capoluogo, che distano tra loro solo 30 chilometri. Si tratta di un servizio cancellato alla cittadina di Macomer, che ha un ricco sistema di scuole superiori - dice ancora il sindaco, mandando un frecciata al Comitato Trenitalia di Nuoro - e uno aggiunto ad Abbasanta che non dispone di alcun istituto scolastico superiore».

Il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Franco Scanu aggiunge: «Sarebbe ora di tornare a programmare con i territori, partendo dal coinvolgimento dei sindaci che hanno ben chiara la situazione di difficoltà in cui versa il trasporto pubblico e possono indicare le soluzioni per superarle». Per i due amministratori comunali, le modifiche che Trenitalia vorrebbe introdurre possono essere modificate dall'intervento della Regione e della Provincia di Nuoro.

Il problema è stato segnalato con forza all'assessorato regionale ai trasporti. «Le fermate annunciate da Trenitalia considerino i servizi e le esigenze del territorio - scrive in una nota il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini - la riorganizzazione va valutata anche per le ricadute su studenti e cittadini. Macomer svolge una funzione importante per il Marghine e per i centri vicini: ospita istituti superiori e servizi sanitari di riferimento. Per questo ogni modifica va valutata anche per le ricadute sugli spostamenti quotidiani di studenti, lavoratori e cittadini. E' importante che le esigenze dei territori siano considerate col confronto sulla riorganizzazione. La Provincia è disponibile a collaborare per individuare soluzioni che garantiscano collegamenti adeguati».

Il consigliere provinciale, Alessandro Porcu, aggiunge: «Macomer è un punto di riferimento per tutto il territorio. Le scelte sulle fermate devono tener conto delle necessità di chi, ogni giorno, si sposta per studiare, lavorare e accedere ai vari servizi».