Ci risiamo: Abbanoa chiude i rubinetti e a Nuoro chiudono le scuole. Domani, giovedì 8 ottobre, stop alle lezioni nelle scuole di San Pietro e niente lezioni nelle scuole di via Malta. A determinare la sospensione delle attività didattiche è l’interruzione dell’erogazione idrica annunciata da Abbanoa, prevista dalle 8.30 alle 17.

La comunicazione del gestore, era arrivata già due giorni fa. Ma la nota dell’amministrazione comunale che informa della chiusura delle scuole, invece, è stata pubblicata soltanto questa sera, intorno alle 18, attraverso i profili social dell’ente. Il provvedimento riguarda la Scuola primaria San Pietro e la Scuola secondaria di primo grado “San Pietro”, entrambe in via Malta.

«A seguito della comunicazione di Abbanoa relativa all’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile prevista per domani, giovedì 8 ottobre, dalle ore 8.30 alle 17.00 - si legge nella comunicazione del Comune - il Sindaco ha disposto con ordinanza la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di via Malta interessate dalla mancata erogazione».

La motivazione indicata dall’amministrazione è legata alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza: senza acqua per gran parte della giornata, infatti, non sarebbero garantiti i necessari requisiti per lo svolgimento delle attività scolastiche. L’interruzione non interesserà soltanto le scuole. Abbanoa ha comunicato la chiusura del serbatoio di Murrone, con possibili conseguenze sulle utenze di diversi quartieri della città: La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia e Su Serbadore. Il Comune ora, invita i residenti e gli esercizi pubblici delle zone interessate a predisporre per tempo le necessarie scorte d’acqua. Resta però un elemento che non passa inosservato: la comunicazione sulla sospensione delle lezioni arriva soltanto in serata, alla vigilia della chiusura, nonostante la segnalazione del gestore fosse stata trasmessa due giorni prima. Per studenti, genitori e personale scolastico significa organizzarsi in poche ore per una giornata di lezioni che, alla fine, non ci sarà.

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