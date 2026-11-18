«Ci dispiace» se la scena è stata interpretata diversamente dalle intenzioni. «Non volevamo» attribuire alla cittadina o ai suoi abitanti una responsabilità. «Siamo pienamente consapevoli» del valore delle tradizioni. Il malinteso nascerebbe dalla «dinamica narrativa della scena» e non si voleva rappresentare «l’atteggiamento dell’intera comunità».

Tanto tuonò, la polemica, che sono piovute in redazione le spiegazioni della società di produzione della fiction “177 Giorni – Il rapimento di Farouk”, andata in onda su Rai Uno suscitando la rabbia della comunità di Mamoiada: il paese barbaricino è stato tirato in mezzo a una vicenda nera alla quale era estraneo e, soprattutto, alcune scene hanno messo in cattiva luce il totem di mamuthones e issohadores.

Ecco cosa scrivono dalla Bim Produzione

«Ci dispiace che alcune scene della fiction “177 Giorni – Il rapimento di Farouk” siano state percepite in maniera diversa da come erano state concepite, e comprendiamo la sensibilità degli abitanti di Mamoiada rispetto alla rappresentazione della propria identità e delle proprie tradizioni. Nella serie abbiamo voluto raccontare in più momenti il popolo sardo come una comunità aperta, capace di grande generosità e spirito di accoglienza.

L'ambientazione di alcune scene a Mamoiada non ha in alcun modo lo scopo di attribuire alla cittadina o ai suoi abitanti una responsabilità nel rapimento di Farouk: quella nel comune barbaricino è soltanto una delle tappe del disperato viaggio di Fateh Kassam alla ricerca di informazioni su suo figlio, e non intende suggerire alcun coinvolgimento della comunità nella vicenda.

Siamo pienamente consapevoli del profondo valore culturale e identitario dei Mamuthones, figure di una tradizione che rappresenta un patrimonio prezioso per Mamoiada e per l'intera Sardegna. La loro presenza nella serie è legata al particolare punto di vista del protagonista: un padre sconvolto dalla scomparsa del figlio, che si trova ad attraversare una realtà culturale a lui estranea, della quale non possiede gli strumenti per comprendere pienamente i significati e le tradizioni. È dunque il suo stato d'animo, insieme alla sua limitata conoscenza di quel mondo, a condizionare la percezione di ciò che lo circonda, senza che questo metta in discussione il valore e il significato autentico delle tradizioni rappresentate.

Allo stesso modo, il confronto acceso tra Fateh e uno dei Mamuthones appartiene alla dinamica narrativa della scena e non vuole in alcun modo essere rappresentativo dell’atteggiamento dell’intera comunità.

Pur nella libertà di rielaborazione narrativa propria di un'opera di finzione, desideriamo ribadire che non abbiamo mai voluto associare Mamoiada e le sue tradizioni alla responsabilità del sequestro, né attribuire connotazioni negative ai suoi abitanti. Rinnoviamo il nostro profondo rispetto per la comunità di Mamoiada, per la sua storia e per il patrimonio culturale che custodisce».

(Unioneonline/E.Fr.)