Non si placano in Sardegna le proteste per la fiction “177 giorni. Il rapimento di Farouk” in onda su Rai Uno, che ricostruisce le drammatiche fasi del sequestro del piccolo Kassam, avvenuto a Porto Cervo il 15 gennaio del 1992 e concluso con la liberazione il 10 luglio successivo, nel Nuorese.

Dopo gli attacchi di Mamuthones e Issohadores, dell’intera comunità di Mamoiada e dell’opposizione in consiglio regionale, che ha chiesto a Todde di revocare i finanziamenti concessi alla serie tramite Sardegna Film Commission, è la volta del mondo indipendentista. E nella fattispecie di Sardigna Natzione, il movimento guidato da Bustianu Cumpostu.

Matteo Boe, sequestratore del piccolo Farouk e notoriamente indipendentista, è stato infatti associato nella fiction proprio a Sardigna Natzione. «Mai è stato e mai si è dichiarato del nostro movimento, associare la presunta fede indipendentista di alcuni sequestratori a noi è una ignobile scelta di chi ha scritto e diretto la finzione cinematografica», tuona Bustianu Cumpostu.

Il prodotto, incalza il movimento, «è un filmato che vende, come anche alcuni libri di autori sardi, un cliché del popolo sardo che fa cassa ed emoziona chi con uniforme da turista si appresta a fare il proprio safari nelle nostre terre selvagge abitate da banditi per giunta indipendentisti. Un’attrazione irresistibile per i benpensanti che a differenza dei sardi hanno distrutto il loro habitat perché non si sono mai fusi con esso come invece la civiltà dei sardi ha saputo fare».

«Noi – continua Sardigna Natzione – siamo ribellione alla sudditanza italiana, riteniamo estranei gli apparati dello Stato ma non c’entriamo niente con i fatti raccontati nella serie, condanniamo i reati contro le persone e chi li compie è incompatibile con la nostra organizzazione».