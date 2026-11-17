Nelle chat degli allevatori rimbalzano i messaggi. Un “vocale”, però, sintetizza: «Non è entrata neppure una goccia: la diga è sempre più vuota». Lo spettacolo è sempre il solito: desolante. L’invaso di Maccheronis, a Torpè, continua a dare il peggio di sé, nonostante le recenti piogge. Così, il presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, non vede alternative: «Ho chiesto all’Autorità di bacino di mettere all’ordine del giorno, con urgenza, la strategia che si vuole definire per l’area della Baronia».

Pierluigi Saiu, consigliere provinciale d’opposizione, aggiunge: «Quella diga è troppo piccola. Serve un intervento capace di migliorare la disponibilità idrica del sistema. Ecco perché sosteniamo la soluzione “Abba luchente”, quindi un nuovo invaso».

Coesione

La guida dell’ente di piazza Italia a Nuoro invoca coesione e una strategia condivisa. Nessuna fuga in avanti, serve unità d’intenti. Come dire, una “strada” da tracciare e imboccare insieme. Il neo sindaco di Torpè, Gianni Pilosu, avvalora: «La soluzione principale, a mio avviso, è molto semplice: bisogna sedersi attorno allo stesso tavolo. Quindi, Regione, Provincia, Comuni e Unione dei Comuni. Insomma, tutte quelle persone che devono partecipare alla creazione di un programma, di una strategia che dia risposte alla crisi idrica del territorio nel breve termine. Sì, perché se da una parte le soluzioni nel lungo periodo sono importanti, dall’altra lo sono di più quelle da realizzare in fretta: sono queste quelle prioritarie». Pilosu puntualizza: «Nel nostro territorio ci sono due torrenti che dal monte arrivano in paese, e che spesso causano pure dei danni. Ecco, bisogna controllarli con cura per poter fare delle vasche di laminazione, in modo che si riesca a far arrivare lentamente l’acqua a Torpè. Possono servire come accumulo d’acqua per il paese. D’altronde, sono due torrenti importanti».

Nuova diga

Il colpo d’occhio inquieta. La diga Maccheronis fa registrare il minimo storico, alla voce “acqua invasata”. Pochi giorni fa il primo cittadino di Torpè parlava di «400mila metri cubi». La sensazione, però, è che oggi quella cifra irrisoria vada rivista, ulteriormente al ribasso. Pierluigi Saiu non vede alternative: «Bisogna portare avanti il progetto della diga di Abba Luchente. Al tempo stesso, però, non all’interno di un dibattito fatto di annunci e di rinvii, ma di una seria pianificazione da parte della Regione. Occorre che questa soluzione sia compatibile con il parco di Tepilora, che non deve essere un ostacolo per la soluzione della crisi idrica dell’alta Baronia». Ciccolini conclude: «Bisogna ridurre gli sprechi, innanzitutto. Poi, serve una migliore gestione dell’acqua».