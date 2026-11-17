Con un’ordinanza pubblica il sindaco di Nuoro ha disposto, con effetto immediato, il divieto di utilizzo dell’acqua della rete idrica per uso potabile e alimentare nel tratto di rete della zona di Piazza Mameli a Nuoro.

Il provvedimento è stato adottato dopo le analisi effettuate da Arpas, che hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalla normativa per il parametro chimico dell'alluminio, e della conseguente comunicazione dell'Asl di Nuoro.

L'acqua non può essere utilizzata per bere, cucinare o preparare alimenti e bevande. Nessuna restrizione per usi igienici.

Il divieto riguarda anche le attività produttive che utilizzano l'acqua per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Abbanoa è stato incaricato di effettuare i controlli necessari al ripristino della conformità dell'acqua e di garantire l'approvvigionamento idrico alternativo attraverso il posizionamento di autobotti.