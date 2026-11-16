Per due giorni Macomer è stato al centro di una intensa attività di addestramento, per affrontare situazioni di calamità naturali. Per lo scopo è stata scelta la FKI dei fratelli Cappai, dove si è svolta una importante attività per la preparazione dei volontari impegnati nell'ambito della Protezione Civile. Due giorni dedicati alla formazione, che ha visto impegnati oltre 65 operatori volontari delle Misericordie della Sardegna, provenienti da tutta l’isola. L'obiettivo è quello di rafforzare le competenze necessarie per intervenire nelle emergenze e offrire un’accoglienza adeguata alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Si tratta di due percorsi specialistici, dedicati ad ambiti distinti e complementari della risposta alle

emergenze. Per il corso di operatore logistico, sono stati allestiti dei campi di accoglienza e la gestione delle attrezzature tecniche necessarie al loro funzionamento. Sono competenze fondamentali per predisporre gli spazi destinati a ospitare e assistere la popolazione in caso di calamità. Il corso per Operatore Special Care, invece, è stato dedicato all’accoglienza e all’assistenza delle persone in condizioni di fragilità, con particolare attenzione ad anziani, minori, donne in gravidanza e persone con disabilità. Un percorso che ha affrontato anche le esigenze connesse al trasferimento delle persone in un luogo sicuro durante un evento calamitoso. Vi hanno dato il contributo i docenti, formatori della confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, della Sardegna e rappresentanti di Asproc, Cives e Psicologi per la popolazione. Una partecipazione che ha consentito di affiancare competenze tecniche, assistenziali, sociali e psicologiche, valorizzando il confronto tra professionalità ed esperienze diverse. E' stato allestito anche un campo base con tende di accoglienza, dando concretezza alle attività formative dedicate alla preparazione e all’organizzazione della risposta sul campo. "Essere pronti a intervenire significa formarsi con serietà, conoscere le attrezzature e saper riconoscere i bisogni delle persone che siamo chiamati ad aiutare- dice Giovanni Mura, presidente della Federazione delle Misericordie della Sardegna- La preparazione logistica e l’attenzione alle fragilità devono procedere insieme: allestire un campo significa predisporre strutture e servizi, ma anche creare un luogo sicuro e accogliente, nel quale ogni persona possa ricevere un’assistenza rispettosa della propria dignità e delle proprie necessità". Massimo Cappaidella FKI aggiunge: "La nostra azienda da supporto alle associazioni per l'allestimento e preparazione dei veicoli speciali che vengono utilizzati".