È filato tutto liscio fino alla tarda serata di ieri quando sotto la pioggia battente s’è rischiata la tragedia nel centro storico in festa per “Mastros”, a Nuoro.

Durante una rissa tra giovanissimi, in piazzetta Campo dei Fiori, è comparso un coltello. Un diciottenne è rimasto ferito: per fortuna, non è grave. È finito in ospedale, dove un minorenne è stato accompagnato in coma etilico. In un’altra lite due giovani si sono affrontati a bottigliate.

La prima giornata di Autunno in Barbagia ha richiamato visitatori da tutta l’Isola. Pochi stranieri, ma tanti ospiti ammirati per l’offerta culturale ed enogastronomica. Espositori e visitatori soddisfatti, pur con difficoltà per i parcheggi.

Giovanna Pittalis