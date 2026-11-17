In vetrina la regina dei funghi, sua maestà S'Antunna. Ancora una volta la promozione della cittadina e del territorio passa attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, enogastronomiche e soprattutto culturali, con la XXVIII edizione della "Rassegna de S'Antunna", assieme alla quinta mostra regionale micologica, con l'organizzazione quest'anno affidata all'Associazione Maart e alla cooperativa Esedra, col contributo della Regione e patrocinata dal Comune, con la collaborazione della Pro Loco.

La manifestazione quest'anno si svolgerà dal 20 al 22 novembre, nelle ex cserme Mura, in format rinnovato, con l'introduzione di prodotti tipici e artigianato agroalimentare, quindi l'esposizione di grandi vini e birre artigianali, percorsi sensoriali le armonie del gusto, le connessioni tra cibo e musica, con "Sonos e sabores", oltre una colonna sonora live dall'etno-folk sardo al pop internazionale. Non mancherà la musica, con un nutrito programma e personaggi e band sarde.

Non mancheranno i convegni, coordinati dal micologo Franco Sotgiu, mentre l'allestimento della mostra è curato dalla cooperativa Esedra, per la parte espositiva, e dal team composto da Federico Calledda, Daniele Fois, Franco Sotgiu e Renato Brotzu, per quella scientifica.

Si parte venerdì alle 9.30, con il laboratorio per bambini, col "Il mio amico Fungo", con l'inaugurazione fissata alle 19. Alle 19:00 l’inaugurazione ufficiale lascerà spazio al reading letterario e musicale. Sabato mattina l'apertura della mostra micologica, con "Fungo Trek", l'escursione guidata nei boschi con micologo e guide naturalistiche. Nell'weekend, alcuni ristoranti aderenti, proporranno menù tematici dedicati a S'Antunna.

È possibile visitare i monumenti culturali del territorio, tra Tamuli e Filigosa e il museo delle Arti Antiche. Viene quindi proposto un mix del gusto, musica, cultura e quanto altro, per questa originale manifestazione, unica in Sardegna.