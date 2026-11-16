Centinaia di ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, tutte le autorità provinciali, col prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, il questore, Fortunato Marazzita, il Procuratore del tribunale di Oristano Paolo De Falco, i rappresentanti delle forze dell'ordine provinciali e locali, sindaci del territorio e esponenti di varie associazioni, hanno partecipato alla giornata della legalità, promossa dal Centro Servizi Culturali, in collaborazione con l'associazione "DonatoriNati- donatori volontari della Polizia".

Insieme hanno messo in atto il progetto "Dal Sangue versato al Sangue Donato", in collaborazione con l'Avis. Una giornata caratterizzata dall'esposizione nel piazzale delle ex caserme Mura, dei resti dell'auto della scorta di Giovanni Falcone, coinvolta nella strage di Capaci del 23 maggio del 1992, diventata simbolo alla lotta alla mafia.

Una toccante cerimonia che ha coinvolto tutti in un silenzio eloquente, per ricordare il sacrificio di quei giovani poliziotti, uccisi per mano della mafia. In mattina c'è stato il collegamento con la vedova del caposcorta, Tina Montinaro e poi tutti, dal sindaco Riccardo Uda ("tutto per ricordare e affermare l'impegno per la legalità"), il Procuratore della Repubblica Paolo De Falco "Occorre reagire ad ogni forma di soprafazione. reagire per la legalità per una vita migliore per tutti". La Prefetta Alessandra Nigro: "Il messaggio più bello della giornata sono i ragazzi, con idee che devono camminare sulle loro gambe". Il questore Fortunato Marazzitta: "importante avere il ricordo delle persone che sono morte, per poter garantire la legalità e la libertà". Sono poi intervenuti Claudio Salari, uno degli organizzatori dell'iniziativa e Toto Listo per il sindacato autonomo della Polizia di Stato. Una giornata particolare, con la teca, contenente i resti della "Quarto Savona Quindici", visitata da centinaia di persone, spesso tra le lacrime.