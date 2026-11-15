Si terrà domani, lunedì 16 novembre, l’udienza di convalida per Giovanni Simone Senes, il camionista di 44 anni di Pozzomaggiore arrestato giovedì sera sulla Statale 131 mentre guidava l’autoarticolato dell’azienda nuorese per cui lavora. All’interno della cabina del mezzo gli agenti delle Volanti del commissariato di Macomer hanno rivenuto oltre 58 chili di cocaina suddivisi in 50 panetti e nascosti in tre borsoni.

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I proventi potenziali di una simile quantità di droga sono stimati in circa 5 milioni di euro. Senes, incensurato, respinge tutte le accuse.

Al momento si trova nel carcere di Oristano e domani, difeso dall’avvocata Laura Secchi, si presenterà per la convalida davanti al gip Cristiana Argiolas e al pubblico ministero Marco De Crescenzo. L’ipotesi di reato è detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.