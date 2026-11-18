La spesa per le prestazioni sanitarie in privato dei sardi aumenta anno dopo anno. Dal 2016 al 2025, nell’Isola siamo passati da 500 milioni di euro a un miliardo, e l’incremento solo dell’ultimo anno è del 7,6% (quello nazionale è del 6,1%).

In questo contesto si inserisce la storia di Pietro Serusi, 73 anni, che ha denunciato la sua vicenda ai carabinieri di Fonni e vuole presentare un esposto in Procura: «La Asl non mi ha consentito l’accesso alle cure, per questo l’ho denunciata. Il diritto alla salute non può dipendere dalla disponibilità economica, dalla capacità di districarsi nella burocrazia o dalla forza di insistere».

A luglio scorso il cardiologo gli prescrive una Cine Risonanza magnetica del cuore. La classe di priorità è D, erogazione entro 60 giorni.

«Il 10 agosto trovo una data: l’8 giugno 2027, con un’attesa di 302 giorni. Presento una istanza di tutela e mi viene detto che non posso accedere al percorso di tutela e che il percorso interno di presa in carico ospedaliera è quello corretto. Passano le settimane e non arriva alcuna chiamata per l’esecuzione dell’esame. Il 24 settembre, dopo un mio sollecito, il direttore della Cardiologia del PO di Nuoro mi comunica che per ragioni organizzative e tecnico-professionali non è attualmente possibile eseguire risonanze magnetiche cardiache presso la struttura».

Serusi quindi si rivolge altrove: «L’Istituto Clinico Monzino di Milano mi prospetta una disponibilità in pochi giorni, ma con un costo di 992 euro, al quale avrei dovuto aggiungere il viaggio e il pernottamento per me e per un accompagnatore. Riesco infine a trovare una disponibilità al Brotzu, dove il 24 ottobre faccio finalmente la Cine RM cardiaca in intramoenia, a 450 euro».

Non è finita: dopo l’esito, il cardiologo «ha ritenuto opportuna una valutazione coronarografica e ha inoltrato la richiesta al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Nuoro per programmare la procedura. Attendo una chiamata».

Intanto però «l’11 novembre mi sono recato alla Stazione dei Carabinieri di Fonni e ho presentato formalmente un esposto-denuncia querela, chiedendo che vengano accertati i fatti e verificate le eventuali responsabilità nella gestione della mia richiesta sanitaria da parte dell’Asl 3. Ho consegnato un esposto di sette pagine che documentano l’intera vicenda. Ma non l’ho fatto per ottenere un trattamento privilegiato. Non ho preteso corsie preferenziali e non voglio che la mia vicenda venga considerata soltanto come una controversia personale con l’Asl. Penso a chi non ha la possibilità di anticipare somme ingenti, a chi non può spostarsi, a chi non conosce le procedure amministrative e a chi, magari perché anziano e malato, non ha la forza di insistere per mesi. Non deve essere il paziente a dover supplire alle carenze organizzative della sanità pubblica. È la sanità pubblica che deve organizzarsi per garantire le cure».

Cristina Cossu