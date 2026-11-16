Affida ai social un messaggio per ringraziare pubblicamente i medici e tutto il personale del Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro che sabato hanno curato il figlio diciottenne, vittima di un accoltellamento durante Mastros a Nuoro.

La mamma del ragazzo ha voluto dire grazie a chi si è preso cura del giovane e ha saputo starle vicino, offrendo conforto anche a lei, una madre terrorizzata per le condizioni del figlio. Un ringraziamento sentito, affidato a un lungo post, nel quale la donna cita infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari e medici in servizio il 14 e il 15 novembre al promotore soccorso del San Francesco di Nuoro

«Vi ringrazio con tutto il mio cuore per esservi presi cura di mio figlio. L’avete trattato come fosse un vostro figlio, avete esteso la vostra solidarietà anche a me, una madre terrorizzata», scrive, riservando un pensiero particolare a Franca Dessena e ai dottori Luppu e Celotti. Parole cariche di riconoscenza, per la professionalità e soprattutto l’umanità incontrate in ospedale durante una delle esperienze più difficili per una madre. «A voi tutti auguro una vita felice che vi ripaghi la grande empatia che avete avuto nei nostri confronti. Deus bo lu pachet», aggiunge.

La donna precisa anche di non voler trasformare il suo messaggio in un’occasione di polemica sulle notizie circolate dopo l’accoltellamento: «Non voglio rovinare questi ringraziamenti aggiungendo le inesattezze che la stampa e le persone scrivono». Il suo desiderio è uno soltanto: dare spazio a chi, dietro le porte del Pronto soccorso, ha assistito suo figlio e le ha dato forza in quelle ore di paura. «Ragazzi del Pronto soccorso, questo è il vostro momento. Grazie, grazie di tutto». La firma, è quella di «una mamma disperata».