La sala convegni della biblioteca comunale si è riempita all'inverosimile. È stata inaugurata oggi pomeriggio la prima edizione dell'October Archeo Fest Marghine, evento ideato dalla sindaca di Bortigali, Patrizia Tomassetti, con l'adesione di sette Comuni del Marghine.

All’inaugurazione (alla quale è seguito un interessante convegno) hanno partecipato l'assessore regionale Sebastian Cocco, il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, i rappresentanti della sovrintendenze Monica Stocchino, Elena Boldetti e Sonia Mele. Presenti anche l'archeologa Pina Corraine, Matteo Cara, gli studiosi Alberto Moravetti e Attilio Mastino e tanta altre personalità della politica, delle autorità militari e civili, consiglieri comunali del territorio e i rappresentanti di attività produttive del territorio, con varie associazioni culturali.

«Con questa iniziativa- dice Patrizia Tomassetti- si promuve il territorio a 360 gradi».

La giornata è iniziata con la visita guidata alla tomba di giganti di Carrarzu Iddia, di recente scoperta, e al nuraghe Aiudu Entos. Una giornata dove si è attraversato il Marghine, dalla preistoria all'età romana e che apre ad altri importanti appuntamenti che, oltre Bortigali, interessano altri centri del Marghine, quali Silanus, Bolotana, Dualchi, Noragugume, Borore e Birori.

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