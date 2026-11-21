Il Museo della Donna di Pauli Arbarei, unico del suo genere, ospita dal 22 al 29 novembre "L'importanza delle parole", mostra fotografica di Manuela Fa. Il progetto, ideato con Valeria Aresti del Centro Studi DoMino, affronta gli stereotipi e i pregiudizi che ancora pesano sulle donne vittime di violenza. Attraverso immagini intense in bianco e nero, il visitatore è accompagnato in un percorso visivo e concettuale sul peso del linguaggio e sulle parole che feriscono e discriminano. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Pauli Arbarei, vede la collaborazione della Fondazione Villanovafranca.

La mostra, proposta in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si inserisce tra gli antichi cimeli e gli strumenti della tradizione custoditi nelle sale del museo. Ci sono il telaio in legno, la vecchia macchina da cucire Singer, i ferri da stiro, gli scialli ricamati e i manichini con gli abiti tradizionali, accanto a fotografie d'epoca di vita quotidiana e processioni. Sono le testimonianze di un mondo in cui il lavoro e la cura erano affidati alle donne. Tra questi oggetti, le foto di Manuela Fa puntano a creare un contrasto forte: mani che stringono fogli strappati, un volto che si copre la bocca. È un silenzio imposto che ha radici antiche e passa anche attraverso le parole di tutti i giorni. E la mostra invita a riconoscerle e a sceglierle con più attenzione.