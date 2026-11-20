Quando partiranno i lavori per la riqualificazione dell’area delle ex Casermette, che versano in uno stato di degrado e abbandono? È questa la domanda che si pongono i colleghi di minoranza dal momento che c’è un finanziamento di 2 milioni e 900mila euro dell’assessorato regionale alla programmazione e gli stessi maestri della cartapesta costruiscono i carri allegorici di carnevale. ‘In due anni e mezzo –spiega il consigliere Bebo Casu - non è stato fatto nulla.. Ormai sono a disposizione i fondi del nuovo triennio e non sappiamo quali idee si vogliano realizzare. Sarebbe utile qualche comunicazione del sindaco in Consiglio comunale senza aspettare sempre le interpellanze’. Critico anche il consigliere Nicola Ennas: «A distanza di due anni e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione si continuano a cercare risorse economiche trascurando i finanziamenti ottenuti e i progetti da realizzare, poi come sempre accade nei lavori pubblici i soldi ottenuti non siano più sufficienti per completare le opere.

I passi fatti sono da formica, perché la riqualificazione di quell'area è prioritaria per recuperare spazi agibili e per il decoro urbano. L’amministrazione si sarebbe dovuta concentrare su questo progetto visto il pericolo per l'incolumità delle persone e inagibilitá delle casermette. Abbiamo invece constatato l'ottusitá delle scelte e un sovraccarico di lavoro per gli uffici comunali».

Da parte sua il sindaco Stefano Altea ricorda i motivi dei ritardi: «Purtroppo da 1 anno e mezzo il progetto è privo di responsabile finanziario e questo sta comportando dei rallentamenti importanti sui progetti. Il Comune di San Gavino ad oggi ha messo a disposizione 3 responsabili e un istruttore, mentre, per difficoltà di personale, gli altri 5 comuni non hanno potuto prestare propri dipendenti per l'Unione. Nell'ultimo mese siamo riusciti a trovare una soluzione per la criticità del settore finanziario in modo da poter ripartire con i progetti in corso che per San Gavino sono la scuola di Via Fermi e le ex Casermette».