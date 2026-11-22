Dopo il successo della seconda tappa del festival delle Strade dello Zafferano Dop, l’amministrazione comunale guarda al futuro per questo prodotto d’eccellenza come evidenzia l’assessore alla cultura e al turismo Riccardo Pinna: «Abbiamo dimostrato che lo zafferano non è solo un prodotto agricolo, ma un elemento identitario che unisce, racconta e valorizza il nostro territorio. Il Festival Strade dello Zafferano è il risultato di un grande lavoro di squadra, reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tante realtà del nostro territorio come la Pro Loco, che con entusiasmo competenza e dedizione ha curato tanti aspetti di quest’edizione. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le associazioni, i volontari, i gruppi culturali e sportivi che, con la loro presenza e il loro impegno, arricchiscono il programma e rendono il nostro paese vivo, accogliente e dinamico. Questo festival è davvero l’espressione più autentica di una comunità che lavora unita per valorizzare le proprie eccellenze e per accogliere i visitatori con passione, creatività e orgoglio».

La pulitura dello zafferano nel museo 'Dona Maxima'

Così il Festival rappresenta un motore di sviluppo turistico e culturale, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori e di promuovere l’identità condivisa dei tre territori (San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca) attraverso esperienze autentiche di cibo, arte e partecipazione.