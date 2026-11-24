Attimi di paura a San Gavino Monreale per un incidente che ha coinvolto una vettura e un pedone in pieno centro urbano. Un 62enne di San Gavino, alla guida di una Fiat 600, per cause in corso di accertamento ha travolto un pedone di 85 anni che attraversava sulle strisce pedonali di via Porrino.

L’anziano è stato scaraventato a terra e ha battuto violentemente la testa. Sul luogo è intervenuta subito una pattuglia della polizia locale di San Gavino (Francesca Collu, Francesco Marras e Andrea Orrù), per i rilievi di rito, e un'ambulanza che ha trasportato l’investito al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino: l’85enne ha riportato una frattura e ha una prognosi di 90 giorni di cura.

Il conducente della Fiat 600 è risultato sprovvisto della patente di guida, e alla guida di autoveicolo, di proprietà del coniuge, senza revisione di legge. Per queste ragioni la polizia locale ha fatto un rapporto e sanzionato per mancata revisione, guida senza patente, omessa precedenza sulle strisce, e incauto affidamento di veicolo.