La ASL del Medio Campidano per garantire un accesso capillare, equo e sicuro alla prevenzione ha organizzato una serie di iniziative territoriali straordinarie per la somministrazione del vaccino antinfluenzale, rivolte ai cittadini temporaneamente privi di assistenza, finalizzate a rafforzare l'adesione alla campagna vaccinale 2026-2027 e a favorire un accesso sempre più semplice e diretto dei cittadini alle attività di prevenzione.

Oggi l'appuntamento a Guspini: la Casa della Comunità ha ospitato una giornata di vaccinazione straordinaria con sedute extra open day, organizzata per sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione contro l'influenza stagionale.

Le vaccinazioni in doppio orario: Mattina: dalle 08,30 alle 13. Pomeriggio: dalle 14 alle 16,30.

L'accesso alla vaccinazione antinfluenzale è libero, diretto e gratuito (senza prenotazione), con priorità assoluta riservata alle persone sprovviste di medico di medicina generale. È necessario presentarsi muniti di Tessera Sanitaria e di un documento d'identità in corso di validità.

Categorie per cui la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita. L'iniziativa è rivolta con particolare attenzione alle persone anziane, ai soggetti affetti da patologie croniche e a tutte le categorie maggiormente esposte al rischio di complicanze influenzali: Tutti i soggetti con più di 60 anni, Persone immunocompromesse, Pazienti affetti da patologie respiratorie, cardiache, diabete, malattie oncologiche ed epatopatie, Familiari di soggetti fragili e caregiver, Bambini tra i sei mesi e i sei anni, Donne in gravidanza Operatori sanitari e socio-sanitari, Persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (polizia, vigili del fuoco, personale degli uffici di front office), Allevatori, veterinari, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e donatori di sangue.

L’asl fa sapere che il vaccino rappresenta il mezzo più sicuro ed efficace per proteggere se stessi e i soggetti più fragili dal contrarre l'influenza e, soprattutto, dalle sue complicanze.