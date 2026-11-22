Un ecocentro più ampio, moderno e funzionale, capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e del servizio di raccolta differenziata. È questo l'obiettivo del progetto di ampliamento della struttura comunale di via Verga, approvato dalla giunta comunale di Guspini con la del 13 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L'intervento prevede un investimento complessivo di 682mila euro e punta a superare le criticità dell'attuale impianto, realizzato quasi vent'anni fa e oggi caratterizzato da spazi insufficienti, difficoltà di manovra e frequenti code nei momenti di maggiore affluenza.

L'ampliamento interesserà un'area comunale retrostante l'ecocentro, dove in passato sorgeva un impianto di depurazione ormai dismesso. Saranno realizzate nuove pavimentazioni industriali impermeabili, ulteriori aree per il deposito e il conferimento dei rifiuti e spazi di manovra più adeguati per gli utenti e i mezzi di servizio.

Il progetto comprende anche il rifacimento della recinzione, nuovi cancelli, sistemi di controllo degli accessi e videosorveglianza, oltre a segnaletica, illuminazione e adeguamento degli impianti idrici ed elettrici.

Particolare attenzione sarà riservata alla tutela ambientale, con la realizzazione di reti per la raccolta delle acque meteoriche e di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia. Prevista inoltre la sistemazione a verde delle aree esterne, con nuove aiuole, alberature e arbusti di specie mediterranee. L'obiettivo è migliorare l'organizzazione del centro, ridurre i tempi di attesa, rendere più sicure le operazioni di conferimento e aumentare la capacità di raccolta delle frazioni differenziate, contribuendo a ridurre i rifiuti destinati allo smaltimento.