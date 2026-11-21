Da più di due anni il parco comunale ‘Rolandi’, compreso tra le vie Trieste e Rinascita, è senza gestione, ma ora sono finalmente ripresi i lavori per la sistemazione dell’area giochi dell’area verde. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: ‘Questi lavori erano stati sospesi per l'arrivo di quattro nuovi giochi per consegnare alla popolazione uno spazio per il divertimento dei nostri piccoli completamente riqualificato. Ci vorrà ancora un mese di lavori per la sistemazione dell’area, pioggia permettendo’.

Al momento il parco è aperto ma soprattutto in estate e in autunno si sente la mancanza di servizi come i bagni e il chiosco-bar, ma ormai è avviato al termine l’intervento di riqualificazione del parco costato 100mila euro alle casse del Comune. In particolare nell’area ludica ci saranno giochi dedicati anche alla fascia di età 0-3 anni, una moderna pavimentazione anti-trauma nelle aree gioco, il rifacimento dell'impianto di irrigazione, le predisposizioni per illuminazione e videosorveglianza e l'installazione di nuove attrezzature ludiche».

In più ci sarà un nuovo bando solo per l’assegnazione del chiosco: «Vogliamo prevedere», aggiunge Stefano Altea, «un affidamento di lunga durata non vincolato alla manutenzione del verde del parco. Il chiosco deve diventare un punto di riferimento nel parco inteso come luogo accogliente e frequentato durante tutto l'anno e non solo d’estate. A breve consegneremo un parco completamente riqualificato, con un'area giochi moderna, sicura e inclusiva, pensata anche per i più piccoli».