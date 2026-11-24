L’ospedale amplia la sua offerta specialistica. In particolare la struttura semplice dipartimentale di neurologia della Asl del Medio Campidano può ora offrire un servizio in più, dedicato alla elettromiografia ed alla neurofisiologia. L’elettromiografia (con lo studio delle velocità di conduzione nervosa) rappresenta un’indagine diagnostica non invasiva, che consente di studiare e diagnosticare disturbi e patologie del sistema nervoso periferico e muscolare (sindrome del tunnel carpale, altre neuropatie da intrappolamento; polineuropatie diabetiche, infiammatorie o di altra natura; radicolopatie; malattie muscolari).

L’ambulatorio è situato negli spazi della neurologia, al primo piano dell’ospedale ed è operativo il giovedì dalle 14 in poi. Viene gestito dai medici Marcello Mura, Marcello Deriu e Elisa Casaglia e si avvale della collaborazione di Roberto Mammoliti, neurofisiopatologo esperto in convenzione con la Asl di Cagliari.

L’accesso alle prestazioni avverrà tramite prenotazione al CUP con impegnative del sistema sanitario nazionale con la dicitura “Elettromiografia semplice arto superiore” e/o “Elettromiografia semplice arto inferiore”. Inoltre sarà possibile eseguire medesime indagini cliniche ai pazienti ricoverati in ospedale che ne presentino necessità.

La Asl del Medio Campidano e il dipartimento di neurologia esprimono soddisfazione per la riattivazione di tali attività specialistiche, da anni non operative e che ora contribuiscono ad ampliare e qualificare l’offerta diagnostica del territorio.