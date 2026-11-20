Rivoluzionare il percorso chirurgico per mettere il paziente al centro: prende il via il corso sul Protocollo ERAS all’ospedale di San Gavino Monreale, un nuovo importante passo verso una sanità sempre più moderna, integrata ed efficace.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso di formazione aziendale dal titolo “Protocollo ERAS: applicazione in Chirurgia Generale”, guidato dal responsabile scientifico il professor Enrico Erdas.

L’iniziativa nasce con un obiettivo ambizioso: trasformare l’approccio al percorso perioperatorio attraverso la multidisciplinarità e la standardizzazione delle cure, garantendo ai pazienti un recupero post-operatorio più rapido, sicuro e sostenibile. Un’occasione preziosa di aggiornamento e confronto sul campo, pensata per valorizzare il lavoro di squadra tra medici, infermieri e tecnici sanitari attraverso relazioni mirate, tavole rotonde interattive, simulazioni pratiche (role-playing) e momenti di Open Forum.

Il corso si svolgerà il 10 dicembre e il 17 dicembre dalle 14.30 alle 19.45 e durerà cinque ore. La sede di svolgimento è la sala riunioni della direzione sanitaria dell'ospedale. Il corso è rivolto a tutte le figure sanitarie: medici (tutte le specializzazioni) e personale sanitario del comparto (infermieristico, tecnico, ecc.). I docenti sono i medici Marina Agus, Emmanuel Caddeo, Maria Provenzano, Daniela Scano.