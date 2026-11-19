Oltre due ore dell’assemblea pubblica non sono servite per trovare una mediazione sulla scelta dell’amministrazione comunale di trasformare il capannone polivalente in una casa del carnevale adibita alla costruzione dei carri allegorici. Il sindaco Stefano Altea ha confermato questa scelta che non soddisfa i 519 firmatari della petizione promossa da Angelica Caboni e Lorenzo Argiolas: «Con le firme raccolte – spiega quest’ultimo –abbiamo toccato con mano il malcontento dei sangavinesi riguardo ad una scelta che non tiene conto delle esigenze della comunità. La situazione di criticità oggettiva nella quale lavorano i carristi va risolta nel più breve tempo possibile, anche se mancano meno di 3 mesi al carnevale, ma le soluzioni non possono pregiudicare altre attività e la funzione pubblica di una struttura come il capannone polivalente». E sono contestate anche le modalità dell’assemblea.

«Quest’incontro – aggiunge Lorenzo Argiolas – è stato convocato in tutta fretta e quasi di nascosto. Solo il sindaco ha parlato per oltre 30 minuti senza dipanare i dubbi sollevati dalla petizione e i quesiti emersi nel corso degli interventi. Il sindaco deve prendere atto del fatto che molti cittadini non condividono assolutamente le sue scelte. Dopo quasi due anni e mezzo è ora che questa amministrazione si prenda le proprie responsabilità e guardi alla realtà dei fatti, non ha rivoluzionato il paese ma sta compromettendo quello che già c’è».

Critico anche il consigliere Bebo Casu: «Ben vengano le assemblee pubbliche, ma quando sono improntate alla conferma delle scelte fatte e non modificabili perdono valore perché rendono inutili tutte le altre opinioni». Sulla stessa linea il consigliere Nicola Ennas: «A nessuno serve un'assemblea pubblica dove si enunciano i motivi di una scelta "politica" contestata, arrogante, non condivisa e che allo stato attuale, non agevola e soddisfa nessuno se non la giunta. Quella di far diventare il capannone polivalente una grande officina, in un luogo a vocazione commerciale e sanitaria, è una decisione sbagliata. L'aula consiliare non ha consentito un'ampia partecipazione (per via della capienza ridotta) e, con il pretesto dello streaming, non ha dato voce a chi seguiva da casa, ma forse era già tutto premeditato. Da consigliere comunale e cittadino, sono amareggiato per questo atteggiamento».