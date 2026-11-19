A Pabillonis si accende la magia per il Natale e per la riscoperta delle più antiche tradizioni. Così la parrocchia ‘Beata Vergine della Neva’ e l’oratorio San Filippo Neri hanno organizzato il concorso 2026 dei presepi rionali.

«Attraverso questa iniziativa – spiegano i promotori del concorso – vogliamo riportare al centro del Natale l’annuncio del mistero di Dio che si fa bambino e che viene ad abitare in mezzo a noi. In occasione del Santo Natale invitiamo vicinati, vie, piazze e gruppi di amici a realizzare un presepe nel proprio quartiere per testimoniare insieme la gioia della Natività e rendere il nostro paese un grande segno di accoglienze e di speranza. Il presepe, voluto da san Francesco d’Assisi, non è soltanto una tradizione natalizia: è il segno che ci richiama al al cuore del natale con la nascita di Gesù. Per questo desideriamo coinvolgere tutti in un’iniziativa che unisce fede, creatività e spirito di comunità».

Le iscrizioni devono essere fatte entro il 6 dicembre alla mail: oratoriopabillonis@gmail.com indicando nell’oggetto ‘concorso presepi’ con il nome e cognome di un referente, il recapito telefonico e il luogo in cui verrà realizzato il presepe. Le premiazioni saranno il 27 dicembre in oratorio.