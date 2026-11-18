Un importante finanziamento per ridurre il rischio di nuove alluvioni a San Gavino Monreale, già colpita dal ciclone Cleopatra nel 2013 e da piogge torrenziali nel 2024 e nel 2018. Così, su indicazione dell'assessora regionale della difesa dell'ambiente, Rosanna Laconi, è stato approvato il provvedimento di verifica ambientale relativo al progetto di regimazione delle acque del rio Pardu, finalizzato alla riduzione del rischio di allagamenti nel centro abitato. Il corso del fiume sarà spostato di circa 400 metri rispetto all’attuale percorso: ‘L'intervento, del valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euro – spiega Rosanna Laconi - prevede la realizzazione di un nuovo canale lungo 2.175 metri, destinato a raccogliere e convogliare le acque del rio Pardu verso il Flumini Mannu, a valle dell'abitato, alleggerendo il carico idraulico che attualmente grava sul tratto urbano del corso d'acqua. Il sistema consentirà inoltre di raccogliere le acque meteoriche provenienti dall'area del nuovo ospedale di San Gavino in corso di realizzazione’. In questo modo sarà diminuito il rischio di nuove alluvioni a vantaggio della sicurezza dei sangavinesi: ‘Con questo provvedimento – aggiunge l’assessora Rosanna Laconi - consentiamo la ripresa di un intervento atteso dal territorio, che contribuirà a ridurre la vulnerabilità dell'abitato di San Gavino Monreale rispetto alle esondazioni del rio Pardu. La prevenzione richiede programmazione, investimenti e la capacità di portare a compimento opere essenziali per la tutela delle persone e delle infrastrutture’.

Il progetto, già oggetto di una precedente valutazione ambientale favorevole, aveva subito un'interruzione dei lavori a seguito di difficoltà contrattuali, con la realizzazione di appena il 3,5% delle opere previste. La nuova procedura consente di proseguire il percorso autorizzativo, a partire da un primo stralcio funzionale, compatibilmente con le risorse disponibili. Tra le opere previste figurano la realizzazione del nuovo alveo, il consolidamento delle arginature, gli interventi di drenaggio e l'adeguamento degli attraversamenti stradali interessati dal tracciato.