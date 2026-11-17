La Marmilla, in cui ricadono quattro delle aree idonee a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari, è un territorio meno “tranquillo” di quanto previsto finora, dal punto di vista geologico. È quanto emerge dal Foglio “Mogoro” della Carta geologica d'Italia che Francesco Muntoni, geologo dell'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, ha presentato la scorsa settimana a Roma, al convegno nazionale dell'Ispra “Il Carg si mostra”. Lo riporta l’Ansa.

La mappa, che copre circa 610 chilometri quadrati fra Marmilla, Campidano e Trexenta, con le sezioni di Tuili, Villamar, Mogoro e Ales, è stata completata dall'Arpas, in collaborazione con l'università di Cagliari, con rilievi sul campo fra il 2021 e il 2024. La prima novità è una nuova formazione geologica che presenta caratteristiche differenti da quelle finora note. «Non era un'area di mare profondo, come si pensava», spiega Muntoni, «ma una zona di transizione, simile a una battigia», un ambiente che conserva detriti, piante e animali portati dal continente e che dunque è stata studiata per la ricerca di possibili fonti di idrocarburi.

«Siamo in una fase embrionale», precisa il geologo. Il secondo aspetto evidenziato durante il convegno nazionale riguarda le fragilità del territorio della Marmilla. «È un territorio tranquillo, ma fino a un certo punto», sottolinea Muntoni, «non piove tanto, ma quando accade si crea un problema». In particolare, le precipitazioni improvvise e abbondanti, i “flash flood”, possono allagare le aree più basse e riattivare frane antiche ormai stabilizzate, soprattutto sui versanti delle Giare e del Monte Arci.

Lo studio ha evidenziato anche un fenomeno finora non rilevato: con le piogge intense l'acqua scorre in superficie come un velo esteso, trascinando terra e detriti. Questa novità pesa sui quattro siti inseriti nella Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee al deposito delle scorie nucleari, vicino a Baradili, tra Tuili e Ussaramanna, a Pauli Arbarei e a Villamar. Le ultime evidenze, dunque, segnalano la presenza, nei quattro siti, di «rilevanti fattori ostativi» di carattere geologico e idrogeologico e suggeriscono l'opportunità di ulteriori analisi.

Le note illustrative allegate al Foglio Mogoro, inoltre, registrano le ricchezze del territorio, in cui ricadono ben 48 dei 317 geositi censiti nell'Isola, fra cui il megapillow (una grande formazione di lava vulcanica cristallizzata, a forma di cuscino) all'ingresso di Masullas, oltre all'ossidiana di Monte Arci e alle terme di Sardara. Emerge, infine, un legame tra geologia e vino: i suoli della Marmilla, ricchi di ceneri vulcaniche che ne avevano fatto il granaio dell'antica Roma, sono oggi il terroir del Semidano, vitigno autoctono a bacca bianca.

(Unioneonline)