In occasione delle iniziative legate alla Giornata per la sensibilizzazione contro la violenza di genere, i Consultori della Asl del Medio Campidano promuovono “Fili Rossi”, un ciclo di incontri itineranti aperti a tutta la cittadinanza per favorire il dialogo, l’informazione e la prossimità sul territorio.

L’iniziativa coinvolgerà cinque comuni del Medio Campidano. Ciascuna piazza sarà allestita con la presenza simbolica di fili di lana rossi, elemento visivo che richiama il valore della rete sociale, della cura reciproca e del legame comunitario. All’interno di questo spazio verrà disposto un cerchio di sedie, pensato come luogo concreto di confronto paritario per animare una conversazione interattiva di sensibilizzazione e prevenzione. A fianco della comunità sarà presente l’équipe multidisciplinare dei consultori, che metterà a disposizione la propria professionalità per offrire uno spazio di ascolto qualificato a chiunque desideri esprimere una riflessione, portare un contributo o chiedere supporto e orientamento.

Durante ogni appuntamento sarà inoltre collocata la Scatola dell’Ascolto, uno strumento discreto attraverso il quale i cittadini potranno affidare all’équipe un biglietto contenente una parola, una frase o una richiesta d’aiuto in forma riservata.

Il calendario degli appuntamenti prevede lunedì 23 alle 15 a Guspini l'incontro in piazza San Nicolò, martedì 24 alle 10 a Sanluri in piazza San Pietro, mercoledì alle 15 a Villacidro in piazza XX Settembre, giovedì 26 alle 15 a San Gavino in piazza della Resistenza e sempre il 26 alle 15 a Serramanna in piazza Gramsci.