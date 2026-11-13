Lo zafferano di Sardegna Dop torna al centro della scena con una nuova edizione de “Le strade dello Zafferano di Sardegna Dop”, la manifestazione in programma domenica 15 novembre a San Gavino Monreale. La giunta comunale, con la deliberazione dell'11 novembre 2026 Documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha definito gli aspetti logistici e organizzativi dell'appuntamento, che punta a valorizzare una delle produzioni più rappresentative del territorio e a promuovere le eccellenze agricole e artigianali locali.

L'iniziativa si svolgerà dalle 9 alle 22 e coinvolgerà diverse strade e piazze del centro abitato, trasformando il paese in uno spazio dedicato alle produzioni tipiche, al commercio e alla promozione delle tradizioni locali. Le aree interessate saranno via Roma, nel tratto compreso tra via Trento e via Trieste, via Umberto I, via Santa Croce, via Diaz, via E. d'Arborea, piazza Marconi, piazza della Resistenza “Z. Melas” e piazza Mercato Civico.

Proprio quest'ultima sarà riservata all'agroalimentare e all'artigianato sardo, con particolare attenzione agli operatori e agli espositori invitati dall'amministrazione comunale. In piazza Marconi, invece, sarà allestita l'area dedicata alla somministrazione dei pasti e alla degustazione delle bevande, a cura della pro loco di San Gavino.

Il programma organizzativo prevede fino a un massimo di 40 posteggi per il commercio alimentare e non alimentare, l'artigianato tipico e gli hobbisti, oltre a due spazi destinati agli autobar e a un posteggio per uno spettacolo viaggiante di piccole dimensioni.

Per consentire lo svolgimento dell'evento in condizioni di sicurezza, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale. Dalle 7.30 alle 24 di domenica 15 novembre sarà vietato il transito dei veicoli in via Roma, nel tratto compreso tra via Dante e via Trieste, oltre che nelle altre strade interessate dalla manifestazione. Saranno predisposti divieti di sosta e transenne, garantendo comunque il passaggio dei mezzi di soccorso.