Un locale comunale per ospitare il presepe artistico realizzato da Antonello Cocco. La giunta di Guspini, con la deliberazione del 10 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato la concessione temporanea e gratuita di una stanza al piano terra dell’ex Mensa Impiegati, nel borgo di Montevecchio, per le festività natalizie 2026/2027.

L’amministrazione riconosce all’opera un valore artistico e tradizionale, frutto della passione e della maestria artigianale con cui Cocco porta avanti da anni la sua realizzazione. L’obiettivo è sostenere l’iniziativa e contribuire all’animazione culturale e alla valorizzazione turistica del borgo durante il periodo natalizio.

Lo spazio si trova nello stesso edificio che ospita la biglietteria e l’Info Point dei siti culturali. Prima della concessione è stato effettuato un sopralluogo con l’interessato e consultata la società Lugori Scarl, che gestisce i servizi turistici, per verificare la compatibilità dell’allestimento con le attività della struttura.

Il montaggio, compresi i meccanismi e gli impianti elettrici temporanei, sarà a carico di Cocco e dovrà rispettare le norme di sicurezza, senza modificare gli impianti esistenti. L’allestimento e il passaggio dei visitatori non dovranno inoltre ostacolare il funzionamento dell’Info Point. Gli orari delle operazioni dovranno essere concordati con il concessionario.

I locali dovranno essere riconsegnati nelle condizioni originarie, liberi dall’allestimento, entro il 15 gennaio 2027.