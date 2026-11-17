Ancora un incidente nella strada statale 197 nel tratto compreso tra San Gavino e Guspini. Si tratta del terzo avvenuto in poche settimane e anche in questo caso per fortuna c’è stato solo molto spavento. Per cause ancora in corso di accertamento ieri dopo le 16.30 al chilometro 3.7 c’è stato uno scontro tra una Citroen C3 con una 74enne di Guspini (a bordo c’era anche un’altra persona) e una Lancia Ypsilon condotta da una 51enne di Guspini.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 e tutte le persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in codice giallo all’ospedale ‘Nostra Signora di Bonaria’ di San Gavino Monreale per accertamenti.

Nel luogo dell’incidente sono subito giunti anche i carabinieri della stazione di Gonnosfanadiga e del Norm Aliquota Radiomobile, che hanno assicurato anche la ripresa della circolazione sulla statale 197, che si presenta insidiosa in diversi punti soprattutto nel tratto che va da San Gavino a Guspini.