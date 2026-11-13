In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, si è svolta una manifestazione ecologica, organizzata dall'Associazione Anteas Aps in collaborazione con l'Amministrazione comunale, la Protezione Civile Gentilis, il Corpo Forestale e l'Agenzia Forestas.

All'evento, con il sindaco Marco Pala e alcuni assessori, hanno partecipato circa 150 alunni dell'Istituto Comprensivo, insieme a insegnanti e genitori, che hanno accompagnato i bambini in una mattinata di educazione ambientale all'aria aperta. In via Parigi, accanto alla statale 197 per San Gavino Monreale, i bambini hanno messo a dimora circa 250 piantine di leccio donate dall'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna.

Con palette e annaffiatoi, ogni classe ha piantato il proprio alberello, imparando a prendersene cura e a riconoscerne il valore per il territorio. Al termine sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a ciascuna classe.

Daniele Soriga, presidente di Anteas Aps, ha evidenziato il valore educativo del progetto: «Questa giornata stimola la riflessione sulla tutela del territorio e sulle future generazioni. Gli alberi sono simboli di crescita e speranza, proprio come i bambini. La tutela ambientale non può essere affidata a un singolo soggetto, ma nasce dalla sinergia tra istituzioni, associazioni e scuole per il bene comune».

Soriga ha poi invitato i piccoli a considerare gli alberi come compagni di viaggio, a dimostrazione che anche i piccoli gesti producono grandi risultati per una comunità più solidale e attenta alla natura. Un messaggio accolto con entusiasmo dai bambini, che vigileranno sulla crescita delle loro piantine.