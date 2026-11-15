Incidente mortale a Guspini, dove un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita violentemente contro un palo e poi si è ribaltata. Due le persone coinvolte nell’impatto, una non ce l’ha fatta. La vittima è un uomo di cinquant’anni, Massimo Montis.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi sul posto, all’incrocio fra la Statale 126 e via 25 Aprile. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

Resta da chiarire la causa dello schianto, che è comunque autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Mauro Serra

Alessandra Ragas