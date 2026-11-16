In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, che si celebra il 17 novembre, la Asl del Medio Campidano tramite la Struttura Complessa Prevenzione e Promozione della Salute – Centro Screening, rinnova il proprio impegno nella promozione della salute femminile e nella sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione. Lo screening cervicale rappresenta uno strumento fondamentale per individuare precocemente eventuali alterazioni delle cellule del collo dell’utero, consentendo di intervenire tempestivamente.

Per celebrare questa giornata il 17 novembre dalle 8.30 alle 13.00 al Consultorio di San Gavino Monreale tutte le donne che parteciperanno allo screening, mediante l’esecuzione del Pap test, verranno omaggiate con una shopper bag, quale piccolo segno di attenzione e un simbolico invito a prendersi cura di sé.

Il test è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni; residenti o domiciliate nella ASL Medio Campidano e che hanno effettuato l’ultimo esame di screening da più di tre anni.

Sarà necessario prenotarsi contattando il Centro Screening al numero verde 800339233, mail: screening.sanluri@aslmediocampidano.it