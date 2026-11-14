Il Comune di Pabillonis punta sullo sport come momento di socializzazione e di aggregazione. Così l’amministrazione ha affidato per un importo di 3mila e75 euro all’ingegner Alberto Atzeni l’incarico di collaudo statico delle torri nell’ambito degli interventi rifacimento della pista di atletica leggera, di illuminazione del campo da calcio e di efficientamento energetico dello spogliatoio all'interno del complesso sportivo polivalente Tonino Tiddia. In questo modo sia il campo da calcio che la pista potranno essere utilizzate al meglio anche nella stagione autunnale e invernale quando le giornate sono molto più corte e arriva il buio già prima delle18. A beneficiarne saranno i tantissimi sportivi del paese e in particolare gli atleti della squadra di calcio del Pabillonis, che con la storica promozione in seconda categoria sta facendo sognare diverse centinaia di tifosi che gremiscono gli spalti dello stadio in occasione delle gare casalinghe del campionato regionale e che non fanno mancare il loro supporto nemmeno nelle partite in trasferta.