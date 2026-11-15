Oggi per tutto il giorno a San Gavino Monreale si svolge il secondo appuntamento della manifestazione ‘Festival Strade dello Zafferano di Sardegna Dop’, l’evento che racconta e celebra l’oro rosso, una delle eccellenze agroalimentari più preziose dell’isola. La manifestazione è cominciata alle 9: in via Roma e nelle strade del centro storico si potranno visitare gli stand dei produttori di zafferano, le mostre dedicate alla spezia e gli espositori dell’agroalimentare, con eccellenze come cereali, miele e legumi. Saranno presenti anche artigiani, hobbisti, artisti ed espositori di oggettistica, affiancando al racconto agricolo le diverse espressioni della creatività del territorio.

Le visite ai campi e i laboratori dimostrativi della lavorazione e della mondatura, curati dai produttori locali, consentiranno di osservare da vicino i gesti necessari per separare gli stimmi dal fiore. Concorsi culinari, punti ristoro e intrattenimento musicale completeranno la giornata, intrecciando conoscenza, gastronomia e momenti di festa.

Per San Gavino Monreale lo zafferano rappresenta un patrimonio produttivo distintivo: come spiega l’assessore al turismo Riccardo Pinna: ‘Per ottenere un chilogrammo di zafferano essiccato occorrono circa 150.000–200.000 fiori. Lo zafferano Dop è parte integrante della nostra identità e racconta, meglio di ogni altra cosa, il legame profondo tra le persone, la terra e la tradizione. È un prodotto che unisce la sapienza agricola tramandata da generazioni con l’orgoglio di una comunità che vuole trasformare le proprie eccellenze in risorse culturali e turistiche. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza autentica, fatta di profumi, colori e incontri’.

Il festival può contribuire a sviluppare il turismo rurale ed enogastronomico oltre la stagione estiva, valorizzando un periodo nel quale il lavoro agricolo e la fioritura diventano parte dell’esperienza di visita. ‘Vogliamo sostenere – spiega il sindaco Stefano Altea - i produttori, valorizzare le economie locali e promuovere il turismo autunnale con un progetto condiviso con Turri e Villanovafranca che mette in relazione agricoltura, cultura, sviluppo locale ed enogastronomia.