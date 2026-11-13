Prima il riconoscimento a chi studia, tutela e racconta il patrimonio culturale. Poi un invito a guardare con occhi nuovi i luoghi in cui quel patrimonio ha preso forma. Si apre così la 12ª edizione dell’Expo del Turismo Culturale in Sardegna, organizzata dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura e dal Comune di Barumini.

Dalle 10.00 alle 12.00 la diretta della cerimonia della seconda edizione del Premio Barumini – Il Betilo per la Cultura, dedicato a personalità che si distinguono per il loro contributo alla ricerca, alla tutela e alla divulgazione del patrimonio culturale.

Durante la cerimonia di premiazione, che sarà aperta dai saluti istituzionali e da importanti interventi di ospiti di rilievo del panorama storico culturale e territoriale, ci sarà spazio per gli intervalli musicali a opera del maestro Luigi Lai.

A ricevere il riconoscimento saranno:

Franco Siddi , vicepresidente del CdA del Gruppo L’Unione Sarda e presidente di TV2000

, vicepresidente del CdA del Gruppo L’Unione Sarda e presidente di TV2000 Antonio Spadaro, sottosegretario al Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano e già direttore de La Civiltà Cattolica

Elvira Serra , giornalista del Corriere della Sera

, giornalista del Corriere della Sera Paolo Verri , direttore generale della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e già direttore di Matera Capitale europea della cultura

, direttore generale della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e già direttore di Matera Capitale europea della cultura Francesco Spano , direttore di Federculture

, direttore di Federculture Simone Quilici , direttore del Parco archeologico del Colosseo

, direttore del Parco archeologico del Colosseo Patrizia Sardo Marras, manager della moda

Dalle 12:00 alle 13:00 si prosegue con “Archeologia dello sguardo, l’archeologia come interpretazione del paesaggio”, a cura dell’A.P.S. Sardegna Terra di Nuraghi, già La Sardegna verso l’UNESCO. L’incontro si inserisce nella collaborazione che l’associazione porta avanti con la Fondazione Barumini Sistema Cultura e il Comune di Barumini per valorizzare il patrimonio nuragico e sostenerne il percorso di riconoscimento UNESCO. La posizione di un nuraghe e il suo rapporto con i percorsi e gli insediamenti vicini offrono un punto di partenza per capire come le comunità del passato abitavano l’isola.

Segui la diretta dalle 10 per la consegna del Betilo e la conferenza.