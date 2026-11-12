Con l’inizio della stagione autunnale e l’avvio della raccolta spontanea, la ASL Medio Campidano comunica l’apertura al pubblico degli sportelli dell’Ispettorato Micologico, operativi all’interno del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). Il servizio offre una consulenza qualificata e completamente gratuita ai privati cittadini per garantire il consumo sicuro dei funghi e prevenire gravi casi di intossicazione.

Per consentire una corretta determinazione delle specie, i cittadini devono presentare i funghi rispettando i seguenti requisiti: l’intero quantitativo: non va portato solo un campione, poiché tra i funghi rimasti a casa potrebbero nascondersi esemplari tossici o mortali; contenitori idonei: i funghi devono essere disposti in cestini rigidi e aerati, preferibilmente suddivisi per specie; stato di conservazione: devono essere freschi, interi e integri (non recisi, spezzettati o lavati), sani e in buono stato. Non sono ammessi funghi congelati o essiccati; pulizia: è consentita esclusivamente una sommaria rimozione di terriccio, foglie o detriti.

La consulenza prevede il rilascio di un verbale di avvenuto controllo fino a un limite massimo giornaliero di 3 kg per persona. Gli esemplari giudicati non commestibili, alterati o tossici saranno trattenuti per la distruzione.

La Asl del Medio Campidano ricorda agli operatori commerciali e della ristorazione (ristoranti, agriturismi e dettaglianti) che la vendita e la somministrazione di funghi epigei spontanei freschi sono subordinate al possesso dell’attestato di idoneità e all’obbligo di certificazione sanitaria di commestibilità. Il servizio di certificazione per gli operatori del settore alimentare è gratuito. La Asl ricorda che gli esemplari giudicati non commestibili, alterati o tossici non verranno restituiti, ma trattenuti per la distruzione. In caso di sintomi o malessere dopo il consumo di funghi, bisogna recarsi immediatamente al pronto soccorso più vicino. Occorre portare con sè eventuali avanzi del pasto o scarti di pulizia utilissimi all’identificazione della specie.