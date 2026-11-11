Imparare non ha età, soprattutto quando la cultura diventa un’occasione per incontrarsi, condividere passioni e creare nuovi legami. A Gonnosfanadiga prende forma una nuova realtà destinata ad arricchire la vita sociale e culturale del paese: l’Università delle Tre Età, associazione di promozione sociale del Terzo settore affiliata all’Unitre nazionale.

Un progetto nato la scorsa estate dall’iniziativa di un gruppo di cittadini che hanno scelto di trasformare un’idea in un’opportunità concreta per l’intera comunità. L’intento è semplice ma ambizioso: creare uno spazio aperto a tutti gli adulti, dai neomaggiorenni fino alla terza età, nel quale la curiosità possa diventare il punto di partenza per nuove esperienze, conoscenze e amicizie.

I primi passi organizzativi sono già stati compiuti. Giovedì 5 novembre, nella biblioteca di via Gramsci, il consiglio direttivo ha incontrato i soci fondatori per confrontarsi sulle attività da avviare e definire le linee guida del percorso. Tra gli argomenti affrontati, la quota associativa e soprattutto la scelta dei corsi: dalle quindici proposte iniziali si punta a individuare cinque percorsi fondamentali, con l’obiettivo di dare ufficialmente il via alle attività a gennaio del nuovo anno.

Il programma si preannuncia variegato e pensato per stimolare interessi differenti: lezioni teoriche, laboratori pratici, incontri tematici e iniziative socioculturali, con la partecipazione anche di ospiti d’eccezione. Non soltanto occasioni per apprendere, dunque, ma momenti da vivere insieme, in cui mettere in circolo esperienze, capacità e punti di vista diversi.

A guidare l’associazione sarà un direttivo composto dal presidente Federico Isu, dalla vicepresidente Pier Anna Collu, dal segretario Federico Meloni, dal tesoriere Antonino Arzedi, dalla direttrice dei corsi Annunziata Mazzeo e dai consiglieri Emanuele Melis, Gianfranco Porta, Silvia Concas e Antioco Luigi Zurru.

Adesso lo sguardo è rivolto alla comunità. È in preparazione un incontro inaugurale, la cui data verrà comunicata prossimamente, durante il quale l’associazione avrà modo di presentarsi e raccontare più da vicino le proprie iniziative.

La nuova Università delle Tre Età nasce con una convinzione precisa: non si smette mai di imparare e ogni momento della vita può essere quello giusto per scoprire qualcosa di nuovo. Per questo le porte sono aperte a chi ha voglia di coltivare un interesse, avvicinarsi a una nuova disciplina, rimettersi in gioco o semplicemente trascorrere del tempo in buona compagnia. Perché un’associazione, prima ancora di essere un calendario di corsi, è fatta dalle persone che scelgono di parteciparvi. E a Gonnosfanadiga c’è già un nuovo spazio pronto ad accoglierle, dove la conoscenza diventa un’esperienza da condividere. Il motto dell’associazione incarna perfettamente questo spirito: partecipare significa contribuire a creare uno spazio inclusivo, dove incontrarsi e crescere insieme.