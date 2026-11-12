Troppo rumore: a Guspini la Scuola di musica cambia casa

La Scuola civica di musica di Guspini avrà una nuova sede nei locali di Casa Fanari, in via Caprera. Lo ha stabilito la giunta comunale con la deliberazione del 5 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

La decisione nasce dalla necessità di trovare una sistemazione alternativa agli spazi attualmente utilizzati nell’ex scuola dell’infanzia Rodari. L’immobile, infatti, ospita anche altre associazioni e la contemporanea presenza di attività differenti può provocare interferenze, soprattutto per le emissioni sonore legate all’uso degli strumenti musicali e al canto.

La nuova sede è stata individuata dopo un sopralluogo dell’Ufficio patrimonio, che ha valutato idonei i locali di Casa Fanari. Il trasferimento, tuttavia, potrà avvenire soltanto dopo un intervento di adeguamento dell’impianto elettrico, che sarà eseguito dall’ufficio manutenzioni.

La Scuola civica di musica è gestita nell’ambito della convenzione con il Comune di Villacidro, ente capofila, alla quale Guspini ha aderito nel dicembre 2024.

(Unioneonline/En.Ne.)