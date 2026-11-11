Per più di 25 mesi non sono stati indicati in maniera chiara gli orari di ricevimento del sindaco e degli assessori della giunta.

Per questo motivo i sei consiglieri di minoranza e del gruppo misto hanno presentato un’interrogazione sul problema ora in via di risoluzione, come spiega Silvia Mamusa, la prima firmataria: «Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento della nostra sollecitazione, che punta a garantire piena trasparenza, pari accessibilità e chiarezza nei rapporti tra cittadini e istituzioni. Continuerà l'attività di verifica affinché gli impegni presi si traducano in azioni trasparenti a beneficio di tutta la cittadinanza».

Il sindaco Stefano Altea assicura massima disponibilità: «Sin dal principio sono state date in portineria le indicazioni sugli orari di ricevimento del sindaco e assessori. Manca l'indicazione nel sito e verrà colmata. Il dato di fatto in questi 2 anni di mandato è una presenza quotidiana del sindaco, vice e molto assidua da parte degli altri assessori: abbiamo ricevuto le persone e le associazioni a prescindere dagli orari ufficiali».