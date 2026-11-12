La campagna di adesione è ufficialmente partita e ha già raccolto le prime iscrizioni. La ASL Medio Campidano promuove la costituzione di un coro aziendale stabile aperto a tutto il personale sanitario, socio-sanitario e amministrativo. Si tratta di un’iniziativa speciale pensata per valorizzare l’unione tra colleghi e migliorare il benessere all’interno dell’ambiente lavorativo attraverso la forza della musica, dove ogni voce conta.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e tutti i dipendenti interessati possono manifestare la propria adesione inviando un’e-mail all’indirizzo logistica.ospedale@aslmediocampidano.it.

L’iniziativa nasce da una proposta della direzione sanitaria del presidio ospedaliero. La creazione del coro si inserisce all’interno di un corso di formazione continuo incentrato sui benefici scientificamente riconosciuti della musica in ambito sanitario. Il percorso formativo mira a ridurre lo stress lavorativo, prevenire il burnout, migliorare la comunicazione tra operatore e paziente, nonché stimolare la creatività e rafforzare il lavoro di squadra in un clima sereno e collaborativo.

Le attività si svolgeranno con cadenza settimanale, dalle 14:30 alle 15:30, affrontando temi quali gli elementi di musicoterapia, le tecniche di ascolto consapevole e l’esercitazione vocale. La voce di ognuno è importante per costruire insieme una sanità sempre più umana e vicina alle persone.